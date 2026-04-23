Avviato il servizio dei bus elettrici snodabili a Librino
Lunedì 20 aprile è stato avviato il servizio di autobus elettrici a Librino, con l’entrata in funzione di vetture Solaris Urbino 18 electric. Questi autobus snodabili da 18 metri sono progettati per collegare il quartiere al centro città, offrendo una soluzione di trasporto a zero emissioni. La novità interessa il collegamento tra le due aree, con vetture che operano in modo completamente elettrico.
Collegare il quartiere di Librino al centro città in modo sempre più efficace. E’ stato avviato, lunedì 20 aprile, il servizio delle vetture Solaris Urbino 18 electric, autobus articolati da 18 metri full eletric a zero emissioni. Partenza dalla Stazione centrale di Catania, in piazza Giovanni.🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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