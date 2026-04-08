Bus elettrici I giudici del Tar con il Comune

Il Tribunale amministrativo regionale della Lombardia ha deciso di non accogliere il ricorso presentato da un'azienda coinvolta in una gara pubblica per la fornitura di autobus elettrici destinati al trasporto pubblico locale. La sentenza conferma che l'ente comunale ha agito secondo le norme previste durante la procedura di affidamento. La decisione del Tar riguarda esclusivamente la legittimità delle procedure adottate dal Comune di Lecco.

LECCO Il Tar della Lombardia ha respinto integralmente il ricorso presentato dalla Yes-Eu Italy nell’ambito della gara per la fornitura di autobus elettrici destinati al trasporto pubblico locale, confermando la piena legittimità dell’operato del Comune di Lecco. La sentenza ha infatti escluso ogni profilo di illegittimità nella procedura di aggiudicazione, riconoscendo la correttezza delle verifiche e delle valutazioni effettuate dagli uffici comunali. È stata inoltre respinta la richiesta di risarcimento danni avanzata dalla società ricorrente, quantificata in 300mila euro. "L’esito del giudizio – dice l’assessore alla Mobilità Renata Zuffi – conferma la solidità dell’azione amministrativa e la regolarità di un percorso che ha consentito di procedere con un investimento strategico per il rinnovo del parco mezzi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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