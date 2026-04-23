Le autorità hanno ottenuto il telefono dell'altra figlia coinvolta nel caso di avvelenamento con ricina, che ha portato alla morte di una ragazza di 15 anni e della madre tra il 27 e il 28 dicembre. Sono stati prelevati i vetrini durante l’autopsia e si attendono ancora i risultati degli esami. L’inchiesta prosegue per chiarire le cause di questi decessi.

Fa un nuovo passo l’inchiesta sul caso dell’ipotizzato avvelenamento da ricina che ha provocato la morte Sara Di Vita, 15 anni, e la madre Antonella Di Ielsi, 50 anni, decedute tra il 27 e 28 dicembre scorso. La procura di Larino indaga per duplice omicidio premeditato e da giorni sono in corso audizioni del resto della famiglia, parenti e amici. L’acquisizione del telefono di Alice Di Vita – che non era presente alle cene indicate come i possibili eventi in cui le due sarebbero state avvelenate – rappresenta un nuovo passaggio. Si tratta, come le audizioni dei giorni scorsi, di un approfondimento investigativo tipico nei casi complessi: i dispositivi personali possono restituire una mappa dettagliata delle ultime ore di vita delle vittime, fatta di contatti, spostamenti, ricerche online e comunicazioni private.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Avvelenate con la ricina, acquisito il telefono dell’altra figlia. Attesa per gli esami sui vetrini prelevati durante l’autopsia

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