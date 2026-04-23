Venerdì 24 aprile 2026 alle ore 21:00 si gioca la partita tra Avellino e Bari, a tre turni dalla conclusione della stagione regolare in Serie B. L’Avellino, guidata dall’allenatore Ballardini, si prepara ad affrontare una squadra che si trova in una posizione di classifica difficile. Le formazioni ufficiali, le quote e i pronostici sono già disponibili e fanno parte del consueto aggiornamento pre-gara.

Mancano 3 giornate alla fine della stagione regolare in serie B e l’Avellino di Ballardini affronta il sempre più pericolante Bari. Gli irpini grazie al colpaccio di Mantova hanno quasi raggiunto la salvezza, manca veramente poco per la matematica e il crollo del Cesena addirittura li ha portati ad un solo punto dai playoff. Ancora una volta il tecnico ravennate ha risollevato le. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Avellino-Bari (venerdì 24 aprile 2026 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici

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Telesveva. . SERIE B | Avellino, Ballardini: “Il Bari ha valori diversi dalla sua classifica, non mi fido” #avellino #bari #ballardini #sport - facebook.com facebook

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