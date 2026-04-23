Autismo Arezzo porta in scena la poesia della fragilità

L’associazione Autismo Arezzo organizza uno spettacolo intitolato “Fiorenza… le mani piene di fiori” che avrà luogo domenica 26 aprile alle 18 nel Circolo Ricreativo Culturale S. L’evento combina elementi di musica e teatro e si propone di rappresentare in modo artistico le tematiche legate alla fragilità. La performance mira a coinvolgere il pubblico attraverso un’esperienza che unisce musica e narrazione.

Arezzo, 23 aprile 2026 – L ’Associazione Autismo Arezzo presenta lo spettacolo “Fiorenza. le mani piene di fiori”, una performance intensa e poetica che unisce musica e teatro, in programma domenica 26 aprile alle 18 presso il Circolo Ricreativo Culturale S. Firmina. Ideata e portata in scena da Ettore Caterino e Valeria Petri, l’opera racconta la storia di Fiorenza, giovane donna anticonvenzionale e sensibile, appassionata di libri e poesia, la cui diversità viene fraintesa e marginalizzata nella Firenze dei primi del ’900. Un racconto che attraversa temi profondi come l’esclusione, la solitudine e il bisogno di espressione, restituendo al pubblico una narrazione delicata ma potente.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Autismo Arezzo porta in scena la poesia della fragilità Notizie correlate Manù Squillante porta in scena poesia e musica al Politeama di NapoliIl “Co-Bedding” nei neonati prematuri: Il caso delle gemelle Brielle e Kyrie Jackson come catalizzatore scientifico. Altri aggiornamenti Temi più discussi: Autismo Arezzo porta in scena la poesia della fragilità; Donati al pranzo di Autismo Arezzo: Più ascolto e una città che torni a creare opportunità; Ceccarelli al pranzo di solidarietà di Autismo Arezzo: L’inclusione è il cuore della comunità. Liste alle fasi finali; Colle di Val d’Elsa ospita il 24 aprile la presentazione nazionale di FCI Bike Hospitality. Autismo Arezzo porta in scena la poesia della fragilitàArezzo, 23 aprile 2026 – L’Associazione Autismo Arezzo presenta lo spettacolo Fiorenza… le mani piene di fiori, una performance intensa e poetica che unisce musica e teatro, in programma domenica 26 ... lanazione.it Una storia vera di solidarietà: Andrea Bindi e Paolo Antonio Toci al Circolo di Santa Firmina per sostenere Autismo ArezzoArezzo, 10 dicembre 2025 – L’associazione Autismo Arezzo, il Circolo di Santa Firmina in collaborazione con Edizioni Helicon promuovono per domenica 14 dicembre 2025 alle ore 18.00 un appuntamento ... lanazione.it Ci sono storie che restano ai margini. E poi ci sono storie che trovano finalmente voce. Domenica 26 aprile alle ore 18, al Circolo Ricreativo Culturale S. Firmina, l’Associazione Autismo Arezzo presenta “Fiorenza… le mani piene di fiori” Una performance di - facebook.com facebook