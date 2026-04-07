ATP Montecarlo 2026 oggi in tv | orari 7 aprile ordine di gioco streaming italiani in campo

Oggi, martedì 7 aprile, si svolgono a Montecarlo le partite del primo e del secondo turno degli incontri di tennis. La programmazione prevede diverse sfide trasmesse in diretta televisiva e disponibili in streaming online. Tra i giocatori italiani in campo ci sono atleti che affrontano avversari di varie nazionalità. Gli orari delle partite sono stati comunicati e l’ordine di gioco è disponibile sui canali ufficiali dell’evento.

La giornata di oggi, martedì 7 aprile, prevede incontri del primo e del secondo turno sia in singolare che in doppio nell’ ATP Masters 1000 di Montecarlo: nel complesso saranno quattro gli italiani in campo: giocheranno in singolare Jannik Sinner, Matteo Berrettini e Luciano Darderi, con quest’ultimo che in doppio sarà affiancato da Flavio Cobolli. Nel primo turno del tabellone di singolare Matteo Berrettini sarà opposto allo spagnolo Roberto Bautista Agut, mentre Luciano Darderi sfiderà il polacco Hubert Hurkacz, invece nel secondo turno Jannik Sinner se la vedrà con il francese Ugo Humbert. Nel primo turno di doppio Luciano Darderi e Flavio Cobolli sfideranno lo svedese André Goransson e lo statunitense Evan King. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - ATP Montecarlo 2026 oggi in tv: orari 7 aprile, ordine di gioco, streaming, italiani in campo ATP Montecarlo 2026 oggi in tv: orari 6 aprile, ordine di gioco, streaming, italiani in campoDopo il prologo domenicale, risplende ulteriormente in tutto il proprio fascino il Masters 1000 di Montecarlo. Leggi anche: ATP Montecarlo 2026 oggi in tv: orari, ordine di gioco 5 aprile, streaming, italiani in gara Temi più discussi: Montecarlo Masters 2026: tutte le partite e i risultati in diretta · Tennis ATP; Pasqua a Monte-Carlo, il programma LIVE su Sky; RECAP! Monte Carlo, Day 2: Cobolli avanti soffrendo, fuori Arnaldi; ATP Monte Carlo 2026: Sinner e gli italiani in tabellone, dove vederlo in tv. Sinner-Humbert, ATP Montecarlo 2026: orario, tv, streaming, partita precedenteIl percorso di Jannik Sinner nell'ATP 1000 di Montecarlo partirà domani, martedì 7 aprile, sul Court Rainier III. Il numero 2 del mondo tornerà sulla ... oasport.it Berrettini-Bautista Agut oggi, ATP Montecarlo 2026: orario, tv, programma, streamingI Montecarlo Masters 2026 di tennis vedranno completarsi nella giornata odierna il primo turno: oggi, martedì 7 aprile, dopo l'esordio vincente in doppio, ... oasport.it VAI FLAVIOOOOO Dopo oltre 2 ore e 30 di match Cobolli batte Comesana e parte con il piede giusto a Montecarlo. Niente da fare invece per Arnaldi, sconfitto in due set da Garin @BMWItalia x.com Cobolli diretta Montecarlo: segui l'esordio contro Comesana - facebook.com facebook