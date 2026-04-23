Atlante delle frontiere un libro che parla ai piccoli di migranti e cambiamenti

È in fase di completamento il progetto “Art Is a Voice” presso un liceo artistico, dedicato a esplorare il ruolo degli artisti nel tempo e nello spazio. Contestualmente, è stato pubblicato “Atlante delle frontiere”, un libro scritto da Annalisa Camilli con illustrazioni di Eva Palomar, rivolto ai bambini e dedicato ai temi delle migrazioni e dei cambiamenti sociali. La pubblicazione si rivolge a un pubblico giovane, affrontando questi argomenti attraverso immagini e narrazioni accessibili.

Atlante delle frontiere, Annalisa Camilli, illustrazioni di Eva Palomar, La Nuova Frontiera JuniorStiamo ultimando il progetto "Art Is a voice" al Liceo Artistico "Piero della Francesca", un percorso di approfondimento sugli artisti che, in ogni epoca a ad ogni latitudine, hanno utilizzato le.🔗 Leggi su Arezzonotizie.it Notizie correlate Oroscopo 11 febbraio 2026: energia concreta, scelte lucide e piccoli cambiamenti che fanno la differenzaL’oroscopo dell’11 febbraio 2026 porta con sé un clima più razionale rispetto ai giorni precedenti. La domenica delle Palme con la Via Crucis dei migranti, l'arcivescovo: "Coro che parla la lingua del cuore"La celebrazione si è snodata - attraverso il memoriale delle quattordici stazioni vissuto con dieci idiomi diversi - lungo l’asse del Foro Italico... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Atlante delle frontiere, un libro che parla ai piccoli di migranti e cambiamenti; La sorprendente grandezza di alcune, ma numerose, realtà ‘minuscole’ - Pressenza; Festa della Liberazione, in biblioteca a Carpi Memoria di pace e democrazia; Val Vibrata Senza Frontiere: i Comuni si sfidano a Civitella del Tronto con i giochi popolari. Atlante delle frontiere, un libro che parla ai piccoli di migranti e cambiamentiStiamo ultimando il progetto Art Is a voice al Liceo Artistico Piero della Francesca, un percorso di approfondimento sugli artisti che, in ogni epoca a ad ogni latitudine, hanno utilizzato le loro ... arezzonotizie.it Atlante, BKL e Stellantia insieme: nasce sul territorio un patto educativo tra scuola, sport e comunità - facebook.com facebook