Un giudice di Ferrara ha assolto una donna di circa 50 anni, accusata di aver disturbato la vicina con comportamenti rumorosi. La decisione è stata presa ieri in aula, lasciando da parte le accuse che le erano state rivolte. La vicenda riguarda un rapporto tra due residenti della stessa zona, con l’attenzione rivolta ora all’ex compagno, indicato come responsabile dei disagi.

Assolta dalle accuse di aver reso la vita impossibile alla vicina. La sentenza di ieri al tribunale di Ferrara ha evitato grossi guai a una 50enne della provincia. La donna era accusata di aver disturbato la vicina "con più atti in esecuzione di un medesimo disegno criminoso – si legge nel capo di imputazione – e in concorso tra loro, mediante forti schiamazzi, urla, tonfi, attivando elettrodomestici in ore notturne, lasciando un cane incustodito nel giardino privato senza pulire le deiezioni e creando maleodoranti esalazioni, disturbavano le occupazioni e il riposo". Nessuno dei fatti, però, erano riconducibili direttamente alla 50enne, dal momento che il cane e gli schiamazzi erano stati provocati dall’ex compagno della donna.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Assolta la vicina rumorosa, il colpevole è l’ex compagno

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