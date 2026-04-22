Stasera in tv mercoledì 22 aprile | Sister Act 2

Ecco la guida dei film in tv in onda sui principali canali in prima serata stasera in tv mercoledì 22 aprile. Scopri in anticipo i titoli in programma. A seguire anticipazioni e la guida dei film di stasera in tv con le pellicole trasmesse sui principali canali in prima serata stasera in tv mercoledì 22 aprile. Scopri cosa sarà trasmesso in anticipo stasera in tv. Sister Act 2 - Più svitata che mai (Sister Act 2: Back in the Habit) è un film del 1993 diretto da Bill Duke, seguito di Sister Act - Una svitata in abito da suora del 1992. Deloris Van Cartier ha appeso gli abiti da suora al chiodo e ha ripreso a cantare nei casinò. Ma stavolta...🔗 Leggi su 2anews.it

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Buried Truths | Critical Role | Campaign 4, Episode 23

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Un grandissimo successo ieri sera per il musical Sister Act, recintato e cantato dalla Compagnia Teatrale "La Ragnatela". Bravissim*!!! facebook

Su Rai 1 il film cult "Sister Act - Una svitata in abito da suora" x.com