Ascolti tv i dati del 22 aprile 2026

Nella serata di mercoledì 22 aprile 2026, su Rai1, la trasmissione Sister Act 2 – Più svitata che mai ha registrato 1 milione di spettatori. La partita di calcio ha ottenuto risultati più soddisfacenti, attirando un pubblico più ampio. Questi dati si riferiscono agli ascolti televisivi della giornata e sono stati resi noti ufficialmente.