Ascolti tv i dati del 22 aprile 2026
Nella serata di mercoledì 22 aprile 2026, su Rai1, la trasmissione Sister Act 2 – Più svitata che mai ha registrato 1 milione di spettatori. La partita di calcio ha ottenuto risultati più soddisfacenti, attirando un pubblico più ampio. Questi dati si riferiscono agli ascolti televisivi della giornata e sono stati resi noti ufficialmente.
Bene la partita di calcio. Nella serata di ieri, mercoledì 22 aprile 2026, su Rai1 Sister Act 2 – Più svitata che mai si ferma a 1.880.000 spettatori pari all’11% di share dalle 21:48 alle 23:38. Su Canale5 Grande Fratello Vip registra 1.864.000 spettatori con uno share del 15.7% dalle 22:02 alle 1:18 (Night a 966.000 e il 27.7%, Live a 655.000 e il 21%). Su Rai2, dopo la presentazione (1.244.000 – 6.1%), Anche Stasera Tutto è Possibile ottiene 1.429.000 spettatori pari al 9.7%. Su Italia1 Coppa Italia – Atalanta-Lazio conquista 2.990.000 spettatori con il 16.5%. Su Rai3, dopo la presentazione (911.000 – 4.3%), Chi l’ha Visto? ottiene 1.487.000 spettatori (9.🔗 Leggi su 361magazine.com
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Complimenti a @RaiUno @voltabuonarai @caterinabalivo @domenicomarock @RosannaCacio @antomezzancella per gli Ascolti con 1.434.000 13,54%- 1.468.000 16,93% #LaVoltaBuona #LVB Foto UFFICIO STAMPA RAI x.com