Ascolti TV 22 Aprile 2026 | i dati Auditel della prima serata

I dati Auditel della prima serata del 22 aprile 2026 sono stati resi noti e mostrano le percentuali di share e il numero di spettatori per i principali programmi andati in onda. La pubblicazione avviene ogni mattina, offrendo un quadro dettagliato degli ascolti televisivi della sera precedente. Questi numeri rappresentano le statistiche ufficiali che analizzano la fruizione dei programmi televisivi in quella fascia oraria.

Ascolti TV 22 Aprile 2026 – Stai cercando chi ha vinto ieri sera in tv? Sei nel posto giusto. Ogni mattina pubblichiamo i dati Auditel ufficiali della prima serata, con le percentuali di share e il numero di spettatori. I dati di mercoledì 22 aprile 2026 saranno disponibili intorno alle ore 10:00 di domani mattina: aggiorna questa pagina per trovarli aggiornati. In breve. Vincitore prima serata:. Podio: 2° 3°. In questo articolo trovi tutti i dati Auditel ufficiali relativi agli ascolti TV di ieri e le percentuali di share della prima serata, aggiornati non appena disponibili. Indice. In breve. Ascolti TV prima serata ieri Mercoledì 22 Aprile 2026.🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com

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