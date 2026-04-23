Ascolti tv 22 aprile | chi ha vinto tra Sister Act 2 e il Grande Fratello Vip i dati in aggiornamento

Mercoledì 22 aprile, i dati di ascolto televisivo hanno mostrato le performance di due programmi: su Rai1 è trasmesso il film Sister Act 2, mentre su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Gli aggiornamenti sui numeri sono ancora in corso e saranno pubblicati prossimamente.