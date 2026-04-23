Ascolti tv 22 aprile | chi ha vinto tra Sister Act 2 e il Grande Fratello Vip i dati in aggiornamento
Mercoledì 22 aprile, i dati di ascolto televisivo hanno mostrato le performance di due programmi: su Rai1 è trasmesso il film Sister Act 2, mentre su Canale 5 è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Gli aggiornamenti sui numeri sono ancora in corso e saranno pubblicati prossimamente.
Gli ascolti TV di mercoledì 22 aprile. Su Rai1 è andato in onda il film Sister Act 2, mentre su Canale 5 una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Nell'access prime time la sfida tra Affari Tuoi e La Ruota della Fortuna.🔗 Leggi su Fanpage.it
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