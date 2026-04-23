Aruba sblocca i dati per le PMI | arriva il cloud condiviso e sicuro

Aruba ha deciso di entrare nell'International Data Spaces Association, un'organizzazione dedicata alla promozione di standard per lo scambio sicuro di dati. Questa mossa mira a offrire alle piccole e medie imprese un servizio di cloud condiviso e protetto. Attraverso questa iniziativa, le aziende potranno accedere a risorse digitali più sicure e facilmente condivisibili, facilitando l'uso di servizi cloud nel rispetto delle norme di sicurezza e privacy.

? Cosa sapere Aruba entra nell'International Data Spaces Association per offrire cloud condiviso alle PMI.. Il modello as-a-service abilita l'integrazione delle imprese locali nell'ecosistema automotive Catena-X.. Aruba entra ufficialmente nell’International Data Spaces Association per portare il modello dei dati condivisi direttamente nelle mani delle piccole e medie imprese attraverso soluzioni gestite e scalabili. La notizia, che arriva dopo i riflessioni nate durante il Data Space Symposium di Bergamo, segna un punto di svolta per l’infrastruttura digitale italiana, spostando la gestione dei flussi informativi fuori dai confini delle singole aziende per renderla un servizio accessibile a tutti.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Aruba sblocca i dati per le PMI: arriva il cloud condiviso e sicuro Notizie correlate Europa: 180M€ per un cloud sicuro e indipendente, dati protetti.L'Europa Investe 180 Milioni di Euro per un Cloud Sovrano: Riconquistare il Controllo dei Dati La Commissione europea ha stanziato 180 milioni di... Leggi anche: HPE Aruba CX 6100 48G: Guida all’acquisto per filiali e PMI