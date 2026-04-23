Artena sventa la truffa del finto carabiniere chiamando il 112 presi due giovani

Il copione era quello, tristemente collaudato, del "finto carabiniere", ma questa volta l'epilogo ha visto trionfare la legalità grazie alla prontezza della vittima. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile (NORM) della Compagnia di Colleferro, in stretta collaborazione con i colleghi.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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