Arezzo un’annata di calcio da film | arriva la docu-serie di Farrago

Una stagione calcistica si sta concludendo ad Arezzo con risultati sorprendenti, al punto da attirare l’attenzione di Farrago Studio. La squadra locale ha vissuto un campionato intenso, con momenti che hanno catturato l’interesse dei tifosi e degli addetti ai lavori. La produzione di una nuova docu-serie riflette proprio questa atmosfera, raccontando i dettagli di un’annata che ha lasciato il segno nel panorama sportivo.

Arezzo, 23 aprile 2026 – E’ una stagione calcistica 20252026 da film quella della Società Sportiva Arezzo tanto da finire al centro di una docu-serie prodotta da Farrago Studio. Sono al culmine le riprese di un percorso di un anno intero dove il team e la squadra della città sono stati seguiti dentro e fuori dal campo, per regalare un racconto umano, emozionante, collettivo di una storia di cui domenica si scriverà forse l’ultima pagina. Dopo una stagione corsa a tutta velocità e praticamente sempre in testa, domenica per l’Arezzo sarà un po’ come giocarsi il mondiale con una spallata in uscita dall’ultima curva, alla Valentino Rossi dei tempi d’oro.🔗 Leggi su Lanazione.it

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