‘Te lo taglio’ arriva la docu-serie su Lorena Bobbitt e gli altri casi

Lunedì 16 marzo alle 22 su Sky Crime e in streaming su Now debutta la docu-serie intitolata

(Adnkronos) – Lunedì 16 marzo alle 22 su Sky Crime e in streaming su Now, arriva la docu-serie 'Te lo taglio', un titolo provocatorio per una nuova docu-serie che indaga uno dei gesti più estremi della violenza intima: la mutilazione genitale maschile. Nel 1993, il caso di Lorena e John Wayne Bobbitt sconvolse il mondo.

Argomenti discussi: TV - Te lo taglio, il caso di Lorena Bobbitt su Sky Crime e NOW dal 16 marzo; Te lo taglio, il docu sulle donne che odiano gli uomini.