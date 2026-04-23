A Arezzo, la hall dell'ospedale San Donato ospita fino al 9 maggio una mostra con trenta fotografie esposte sulle pareti. Le immagini sono state scattate per decorare gli spazi dell’ospedale e sono visibili ai visitatori e al personale. L’esposizione rimane aperta al pubblico durante gli orari di apertura dell’ospedale. La mostra si inserisce nell’ambito di iniziative dedicate alla promozione della cultura e dell’arte nel contesto sanitario.

? Cosa sapere Trenta scatti fotografici decorano la hall dell'ospedale San Donato di Arezzo fino al 9 maggio.. L'iniziativa tra Calcit e UIF mira all'umanizzazione delle cure per pazienti e accompagnatori.. Trenta scatti fotografici tra paesaggi urbani, natura e volti umani decorano la hall dell’ospedale San Donato di Arezzo fino al 9 maggio. L’iniziativa nasce dalla sinergia tra il Calcit di Giancarlo Sassoli e la sezione aretina della UIF, guidata dal segretario Marco Rossi, con l’obiettivo di offrire un momento di distrazione a chi attraversa le corsie del presidio ospedaliero. Questa esposizione non è una novità assoluta per il territorio, ma rappresenta il recupero di una tradizione che la pandemia da Covid-19 aveva temporaneamente interrotto.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Arezzo, la bellezza cura: 30 scatti fotografici al San Donato

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