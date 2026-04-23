Appiano Gentile Inter | dopo la qualificazione alla finale di Coppa Italia c’è il Torino nel mirino

L’Inter si prepara per il prossimo impegno dopo aver raggiunto la finale di Coppa Italia, con l’attenzione rivolta anche alla sfida contro il Torino. A Appiano Gentile sono state aggiornate le condizioni dei giocatori, con alcuni infortunati e tempi di recupero ancora da definire. Sono stati inoltre comunicati i giocatori diffidati e le ultime notizie sulla formazione in vista delle prossime partite.

Inter News 24 Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news da Appiano Gentile. Tutti gli aggiornamenti in casa Inter su infortunati e tempi di recupero, probabili formazioni in vista dei prossimi impegni, diffidati e novità da Appiano Gentile. Dopo la qualificazione alla finale di Coppa Italia c’è il Torino nel mirino. Infortunati Inter: la situazione dall’infermeria nerazzurra. Martinez L.: lieve risentimento muscolare al soleo della gamba sinistra, out contro il Como Bastoni: infortunio alla caviglia, rientro in gruppo vicino Probabile formazione Inter. INTER (3-5-2): Martinez; Akanji, Acerbi, Carlos Augusto; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Zielinski, Dimarco; Thuram, P.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Appiano Gentile Inter: dopo la qualificazione alla finale di Coppa Italia c’è il Torino nel mirino Notizie correlate Appiano Gentile Inter: prosegue la preparazione in vista del Torino in Coppa Italiadi Redazione Inter News 24Le ultime notizie di formazione dell’Inter in vista del prossimo impegno, infortunati e tempi di recupero, diffidati e news... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Inter, ospite speciale ad Appiano Gentile: in visita Nadia Battocletti; L'Inter riscopre l'altro Martinez, Josep protagonista contro il Como: può essere il portiere nerazzurro del futuro dopo Sommer?; Ad Appiano Gentile si è celebrata la decima edizione di Inter Partner B2B; Lautaro Martinez si rivede in campo ma non è ancora pronto: quando può tornare il capitano dell'Inter, l'obiettivo. Inter, è quasi scudetto: contro il Torino può essere festa, aspettando la finale di Coppa ItaliaAd Appiano Gentile aleggia ancora quell’aria di pazzia che accompagna l’Inter da sempre. Quel flusso di energia che ieri sera ha accompagnato. tuttomercatoweb.com Inter-Cagliari, possibile convocazione per Lautaro e Bisseck? Le ultime da Appiano GentileL'Inter prepara la sfida contro il Cagliari concedendosi un giorno di riposo in più, facendo però il punto sugli infortunati. spaziointer.it L'Inter del futuro prende forma: aria di rivoluzione ad Appiano Gentile! #Inter #Calciomercato #Chivu #Oaktree #Frattesi #Mkhitaryan #SerieA #InsideInter #SempreInter #ForzaInter #Lautaro173 #SkySport #Ringiovanimento x.com Buone notizie da Appiano Gentile: Alessandro Bastoni torna a correre forte! #Bastoni #Inter #AppianoGentile #Chivu #Oaktree #SkySport #InsideInter #SempreInter #ForzaInter #Lautaro173 #SerieA - facebook.com facebook