L’avvocato specializzata in diritto di famiglia è conosciuta per la sua presenza costante sui media e per le sue dichiarazioni pubbliche. Recentemente, ha rilasciato interviste in cui ha parlato della sua separazione e di un rapporto con un uomo che definisce amante misterioso. Queste confessioni sono state riportate da diverse testate giornalistiche e hanno attirato l’attenzione dell’opinione pubblica.

Quando si parla di diritto della famiglia in Italia, si pensa ad Annamaria Bernardini de Pace. L’avvocato è diventata infatti una sorta di celebrità, considerando la sua esposizione mediatica. Una presenza costante su tutti i nostri dispositivi, compresa la televisione, considerando il suo ruolo di giudice arbitro di Forum. Il 23 aprile è giunto in tutte le edicole Sentimenti e sentenze. Autobiografia di false verità, un volume edito da QR Edizioni che mescola ricordi personali, frammenti della storia della sua famiglia, riflessioni personali e momenti che resteranno per sempre cristallizzati dentro di lei. Autobiografia romanzata. Il titolo svela un elemento cruciale di questo libro.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Annamaria Bernardini de Pace, le sue confessioni: dalla separazione all’amante misterioso

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