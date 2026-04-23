Nella notte a Catanzaro, una donna di 46 anni si è lanciata dal terrazzo di una casa insieme ai figli, riportando la morte. La notizia viene confermata dal marito, che ha scoperto quanto accaduto. Le autorità stanno indagando sulle circostanze di quanto successo, senza ancora fornire dettagli sulle cause o eventuali motivazioni. La vicenda ha suscitato grande attenzione nella comunità locale.

Nella notte a Catanzaro una donna di 46 anni, Anna, è morta dopo essersi lanciata dal terrazzo di un’abitazione insieme ai figli. Due bambini, di 4 anni e di 4 mesi, sono deceduti. Una terza figlia, di 6 anni, è sopravvissuta ed è stata trasferita all’ospedale Gaslini di Genova. Il marito era in casa e si è accorto di quanto stava accadendo solo dopo aver sentito un forte rumore. Tragedia a Catanzaro: la ricostruzione dei fatti. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, la donna avrebbe svegliato i figli durante la notte e li avrebbe vestiti con abiti considerati “i migliori”, indicati come quelli usati per la prima comunione. Successivamente avrebbe raggiunto il balcone del terzo piano e avrebbe lasciato cadere nel vuoto i bambini.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Anna giù dal terrazzo con i figli, l’ultimo gesto: l’orrore scoperto dal marito

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