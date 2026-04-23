Ancona guerra al porto | il piano per l’hub divide la città

A Ancona, il progetto di un nuovo hub crocieristico al Molo Clementino ha suscitato accese discussioni tra i cittadini. Caterina Di Bitonto, una delle voci più critiche, ha espresso opposizione al piano, che prevede l’uso del porto come punto di arrivo e partenza delle navi da crociera. La proposta ha diviso l’opinione pubblica, con alcuni che sostengono benefici economici e altri che temono impatti sull’ambiente e sulla vita urbana.

?? Cosa sapere Caterina Di Bitonto contesta il progetto hub croceristico al Molo Clementino di Ancona. Il Ministero valuterà le osservazioni tecniche degli enti locali sul futuro del porto. La militante di Europa Verde Caterina Di Bitonto ha lanciato un attacco frontale contro l'associazione Ancona Porto Futuro, accusando i sostenitori del banchinamento al Molo Clementino — ufficialmente indicato come Darsena Fincantieri — di voler dividere la popolazione anconetana. Il dibattito sul futuro del p .🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Ancona, guerra al porto: il piano per l’hub divide la città Notizie correlate Caterina Di Bitonto (Ev) risponde ad "Ancona Porto Futuro": «Davvero gli operatori andrebbero in crisi senza l’hub al molo Clementino?»ANCONA – Caterina Di Bitonto, storica militante anconetana di Europa Verde, torna a prendere parola per rispondere alla neonata associazione Ancona... Ancona: Scianna trasforma la città in hub teatrale con HospitalityAncona diventa il fulcro del teatro contemporaneo grazie alla presenza di Francesco Scianna, che dirige e interpreta Hospitality Suite. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Hormuz, trema il porto di Ancona. Perso il 25% di export e i costi sono impazziti; Porto di Ancona, FIT CISL Marche:Urgente la nomina di una Guida con pieni poteri alla ADSP Mare Adriatico Centrale; Ancona, maxi sequestro al porto: migliaia di farmaci dopanti nascosti tra integratori; MSC da Fiumicino a Hormuz: i porti italiani nella filiera della guerra globale. La guerra e lo stretto di Hormuz chiuso, container fermi al porto di Ancona: trasportatori in ansiaANCONA - Il conflitto Usa-Israele contro l’Iran aggiunge un ulteriore livello di incertezza all’economia marchigiana. Riaccende la pressione su gas, carburanti e materie prime, alimenta rischi ... corriereadriatico.it Container bloccati al porto di Ancona: salgono i costi per le impreseContainer bloccati, dirottati, in ritardo. Anche nel porto di Ancona, da tre settimane si sentono gli effetti della nuova guerra in Medio Oriente. La chiusura dello stretto di Hormuz – decisa ... rainews.it La morte di Narcos, il pitbull ucciso in un parco ad Ancona, torna al centro dell’indagine con nuovi elementi. La perizia dell'esperto di balistica ora segna un punto in favore del poliziotto indagato di uccisione di animale https://kodmi.it/HbiTw - facebook.com facebook Guardate quanto eravate splendidi ad Ancona e Bologna Domani e dopodomani sarò a Messina con gli ultimi due concerti di questa prima parte del tour nei palasport. Sicilia sto arrivando Ph 1, 2, 4Luca Mallardo Ph 3 Ylenia Stefoni x.com