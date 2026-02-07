Progetti che uniscono | Morbegno ora guarda alla vicina Val Brembana

Morbegno si apre alle collaborazioni con la vicina Valle Brembana. Sono otto i progetti avviati per migliorare l’abitare, il lavoro, il welfare e il turismo. La Regione punta a rafforzare i legami tra le due aree, con un passo concreto verso la rigenerazione e l’innovazione delle comunità locali.

Otto progetti per favorire l’abitare, lavoro, il welfare e il turismo. Un passo ulteriore verso la realizzazione degli interventi previsti nell’ambito della Strategia per l’Area interna, denominata "Un passo che unisce: Valle Brembana e Valtellina di Morbegno verso percorsi di rigenerazione e innovazione di comunità ". È stato compiuto dalla Comunità montana Valtellina di Morbegno. L’assemblea, con votazione unanime, ha approvato lo schema di accordo di collaborazione tra Regione Lombardia e Cm Valle Brembana, capofila, preludio all’attuazione. Sono stati definiti gli otto progetti che verranno realizzati in bassa Valtellina, per un investimento di 5,9 milioni di euro, ai quali si aggiungono gli interventi promossi da Regione Lombardia a sostegno della competitività di imprese e strutture ricettive, che assommano a 1,3 milioni, per un totale di 7,2 milioni, il 50% dei 14,4 dell’Area interna, divisi equamente con la Cm Valle Brembana. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

