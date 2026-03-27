Il Comune di Ponte San Nicolò apre un nuovo parco dedicato ai cani, offrendo un’area appositamente studiata per lo sgambamento degli animali domestici. L’intervento si inserisce in un progetto volto a favorire la socializzazione tra i cittadini e i loro animali, con un’attenzione particolare al benessere degli amici a quattro zampe. L’apertura del nuovo spazio è prevista a breve.

L'11 aprile alle 11 l'appuntamento per gli interessati è a Ponte San Nicolò in piazzale Spinelli. L'annuncio è pervenuto dal vicesindaco Leonardo Volpin da sempre sensibile al benessere degli animali domestici Un nuovo spazio dedicato al benessere animale e alla socialità è pronto ad aprire le porte a Ponte San Nicolò. Sabato 11 aprile alle 11 verrà inaugurata la nuova area riservata ai cani situata in piazzale Altiero Spinelli. Si tratta di un’area attrezzata e recintata, progettata per garantire sicurezza, fruibilità e libertà di movimento agli animali, offrendo al contempo un luogo ordinato e accogliente per i cittadini.... 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

© Padovaoggi.it - Il Comune inaugura un'altra area per far sgambettare gli "amici a quattro zampe"

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