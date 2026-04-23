L’uso eccessivo di ammorbidente durante i lavaggi domestici può danneggiare alcuni capi di abbigliamento. In particolare, asciugamani e capi realizzati con materiali tecnici perdono le loro proprietà e funzionalità originali. L’ammorbidente, se usato in grandi quantità, può alterare la struttura dei tessuti, riducendone la durata nel tempo. Questa pratica può portare a problemi di efficacia e deterioramento dei capi più delicati.

? Cosa sapere L'uso eccessivo di ammorbidente nei lavaggi domestici compromette la funzionalità di asciugamani e capi tecnici.. I residui chimici riducono l'assorbenza dei tessuti e aumentano l'impatto ambientale delle sostanze inquinanti.. Tra le mura delle case e i lavatoi dei borghi, l’abitudine di aggiungere ammorbidente al bucato solleva interrogativi crescenti su un equilibrio sottile tra estetica del tessuto e salute dell’ambiente. L’uso di questi prodotti, consolidato per garantire fragranze persistenti e una sensazione di morbidezza ai capi in cotone o alle lenzuola, si scontra oggi con una consapevolezza domestica più attenta. Se...🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Ammorbidente nel bucato: perché troppa morbidezza rovina i capi

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