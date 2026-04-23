Amministrative 2026 Legnini apre una sede elettorale anche in centro città

Il candidato sindaco Giovanni Legnini ha inaugurato una nuova sede elettorale nel centro città, dopo aver aperto recentemente il comitato a Chieti Scalo, vicino alla stazione ferroviaria. La scelta di posizionare un ufficio anche nel cuore urbano si aggiunge alle altre aperture, puntando a rafforzare la presenza sul territorio in vista delle amministrative del 2026. La sede centrale si trova in una zona strategica e facilmente raggiungibile.

Dopo l'inaugurazione del comitato elettorale di Chieti Scalo, poco distante dalla stazione ferroviaria, il candidato sindaco Giovanni Legnini apre una sede anche in centro città. L'appuntamento è per venerdì 24 aprile, alle ore 17.30, in piazza Valignani (al primo piano dell'ex palazzo.🔗 Leggi su Chietitoday.it

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