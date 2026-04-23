Allevamento premiato | Un grande risultato in un settore difficile

Un'azienda agricola situata in un comune della provincia di Pisa ha ottenuto tre riconoscimenti durante la fiera nazionale dedicata all'agricoltura e alla zootecnia, svoltasi recentemente in Umbria. L'impresa, specializzata nell'allevamento, si è distinta per i risultati conseguiti, confermandosi tra le realtà più apprezzate nel settore. La manifestazione ha attirato espositori e visitatori da tutto il paese, offrendo un palcoscenico di rilievo per le eccellenze agricole italiane.

POMARANCE L’azienda agricola Bartolommei Maura del paese di Serrazzano, nel Comune di Pomarance, si conferma ai vertici della zootecnia nazionale, conquistando una prestigiosa tripletta di premi ad Agriumbria, la fiera di riferimento per il settore che si è tenuta nei giorni scorsi a Bastia Umbra. L’allevamento pomarancino ha ottenuto infatti il primo posto nella categoria 18-24 mesi, un secondo piazzamento per la fascia 12-15 mesi e il primato assoluto come miglior gruppo di allevamento di razza chianina presente in fiera. Un risultato importante che premia la qualità costante di una realtà ormai abituata al podio, ma che assume un valore particolare nel difficile contesto economico attuale.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Allevamento premiato: "Un grande risultato in un settore difficile" Provence gourmande : Les Secrets des Saveurs Authentiques du terroir | Trésors du Patrimoine Notizie correlate Amc rifiuta cortometraggio premiato generato da intelligenza artificiale scatena dibattito nel settore cinematograficol’uso dell’IA nel cinema continua a generare dibattiti tra produttori, distributori e circuiti di proiezione. Leggi anche: MASCHIO GASPARDO cresce a doppia cifra in un anno difficile per il settore Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Immagini choc da allevamento di polli, la denuncia di Essere Animali e Report; Padova presenta il celebre gran premio Elwood Medium; IL GRANDE TROTTO TORNA PROTAGONISTA ALLE PADOVANELLE: NEL 2026 VA IN SCENA IL STORICO GRAN PREMIO ELWOOD MEDIUM. Per chiusura allevamento cerco una nuova casa per un bellissimo stallone di 10 anni. Elegante, con movimenti super e ottime qualità morfologiche, premiato anche con una medaglia d’argento. Solo a veri appassionati. Prezzo in privato. - facebook.com facebook