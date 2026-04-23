Durante l'Audi Night, evento inserito nella Milano Design Week, si è tenuto un convegno dedicato alle origini della velocità. Tra gli ospiti presenti, figuravano anche Federica Brignone e Stefano Domenicali, protagonisti dell'iniziativa presso lo spazio Audi. La serata ha riunito diverse figure del mondo dello sport e dell'industria, concentrandosi sul tema del senso e delle radici della velocità.

"Alle origini della velocità". È questo il titolo del talk che ha animato l'Audi Night 2026, evento realizzato il 21 aprile dalla casa di Ingolstadt in occasione del Fuorisalone di quest'anno. Nella suggestiva cornice del Portrait Milano, dove fino al 26 aprile sono esposte la nuova RS5, la monoposto di Formula 1 Audi R26 e l'installazione Origin, si sono confrontate sul tema della velocità alcune personalità che, in ambiti diversi tra loro, si occupano quotidianamente proprio di performance. Federica Brignone, campionessa olimpica nel supergigante e nello slalom gigante alle recenti Olimpiadi di Milano Cortina 2026,...🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - All'Audi Night la Milano Design Week ha parlato il linguaggio della velocità

Notizie correlate

Audi alla Milano Design Week: prestazioni e design con RS 5 e la monoposto di F1 Audi R26Dal 20 al 26 aprile si terrà l'edizione 2026 della Milano Design Week, dove Audi sarà presente per il tredicesimo anno consecutivo.

Audi alla Milano Design Week 2026: il movimento è emozioneUna riflessione corale sul valore della performance, all’interno del design, dello sport, della formazione e della manifattura.

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Audi Night, il racconto di come si costruisce la performance nell'evento della Milano Design Week; Audi Night alla MDW 2026, alle origini della performance con Federica Brignone; Audi Night al FuoriSalone 2026: performance, design e innovazione al centro della scena; Audi e il 6 cilindri, 100 anni di storia.

Audi Night, il racconto di come si costruisce la performance nell'evento della Milano Design WeekAl Portrait Milano la Casa dei quattro anelli ha inaugurato la sua installazione Origin con una serata di gala e il talk «Alle origini della velocità». Foto e video ... corriere.it

Audi Night alla Design Week 2026: la F1, la Brignone e altri modi di declinare la velocitàGrande serata al Portrait di Milano, intorno al padiglione di Zaha Hadid Architects ecco la monoposto con cui Ingolstadt riparte dalla F1, e la prima ibrida plug-in a carattere sportivo della casa ... msn.com

Alla Design Week Audi Italia svela Origin, installazione firmata Zaha Hadid Architects. Con un focus sulla performance hashtag#Audi hashtag#OriginForTheRadicalNext hashtag#RS5 hashtag#R26 hashtag#F1 hashtag#MilanDesignWeek hashtag#Avanguar - facebook.com facebook