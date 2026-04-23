Alessia Marcuzzi rende ufficiale l'amore con Tiago Schietti la conduttrice vive una relazione a distanza

Alessia Marcuzzi ha confermato pubblicamente la sua relazione con Tiago Schietti, pochi giorni dopo la diffusione di alcune foto scattate dai paparazzi. La conduttrice vive questa storia a distanza, senza ulteriori dettagli sulla loro convivenza o sui progetti futuri. La notizia è stata comunicata attraverso un messaggio sui social, chiudendo così le speculazioni nate nelle settimane precedenti.

Alessia Marcuzzi ha ufficializzato l'amore con Tiago Schietti, dopo le foto dei paparazzi il mese scorso. La conduttrice sta trascorrendo una romantica vacanza in Brasile con l'imprenditore nel suo paese d'origine e sui social è comparsa la prima foto di coppia. Per il momento si tratterebbe però di una storia a distanza.🔗 Leggi su Fanpage.it

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