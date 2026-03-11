È lui il nuovo fidanzato Alessia Marcuzzi non è più single | chi è il compagno

Alessia Marcuzzi è stata annunciata come nuova compagna di un uomo sconosciuto, ponendo fine a un periodo di assenza dai riflettori della cronaca rosa. La conduttrice ha recentemente fatto il suo ritorno alle prime pagine con questa notizia, che conferma il suo stato di coppia. La relazione è stata resa pubblica attraverso un comunicato ufficiale.

Dopo anni lontana dai riflettori della cronaca rosa, Alessia Marcuzzi torna al centro dell’attenzione per una nuova storia sentimentale. La conduttrice, oggi impegnata alla guida di The Traitors Italia, è stata infatti fotografata in compagnia di un uomo che fino a poco tempo fa non era mai stato associato al suo nome. Le immagini, scattate a Venezia, raccontano una giornata romantica che sembra segnare un nuovo capitolo nella vita privata della presentatrice. L’ultima volta che Marcuzzi aveva parlato apertamente della sua vita sentimentale risale al settembre del 2022, quando annunciò pubblicamente la fine del matrimonio con Paolo Calabresi Marconi. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

