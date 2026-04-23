Albacete-Eibar venerdì 24 aprile 2026 ore 20 | 30 | formazioni ufficiali quote pronostici Los Armeros vogliono i playoff

Venerdì 24 aprile 2026 alle 20:30 si gioca la sfida tra Albacete ed Eibar. Le formazioni ufficiali sono state comunicate e le quote dei bookmaker sono disponibili. L’Eibar, con sette vittorie e due pareggi nelle ultime nove partite, si trova al ottavo posto in classifica e punta ai playoff. La partita si svolge in un momento cruciale per entrambe le squadre, che cercano punti importanti per la classifica.

Con sette vittorie e due pareggi nelle ultime nove giornate l’Eibar è arrivato all’ottavo posto in classifica, a soli due punti dai playoff, mentre l’Albacete domenica è tornato a vincere contro il Granada dopo quattro giornate di digiuno che se da un lato non gli hanno creato problemi verso il basso (+12), lo hanno lasciato. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Albacete-Eibar (venerdì 24 aprile 2026 ore 20:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici. “Los Armeros” vogliono i playoff Notizie correlate Albacete-Eibar (venerdì 24 aprile 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici. “Los Armeros” vogliono i playoffCon sette vittorie e due pareggi nelle ultime nove giornate l’Eibar è arrivato all’ottavo posto in classifica, a soli due punti dai playoff, mentre... Albacete-Eibar (venerdì 24 aprile 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronosticiCon sette vittorie e due pareggi nelle ultime nove giornate l’Eibar è arrivato all’ottavo posto in classifica, a soli due punti dai playoff, mentre... Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Albacete vs SD Eibar Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | La Liga 2 24-04-2026; Albacete-Eibar (venerdì 24 aprile 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici; Pronostico Albacete - Eibar - Quote & Statistiche - 24 aprile 2026, LaLiga 2, Spagna; Albacete-Eibar venerdì 24 aprile 2026 ore 20 | 30 | formazioni quote pronostici. Albacete-Eibar (venerdì 24 aprile 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici ift.tt/NzBo42a #scommesse #pronostici x.com