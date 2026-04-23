Venerdì 24 aprile alle 20:30 si affrontano Albacete ed Eibar in una partita di campionato. L’Eibar, dopo aver ottenuto sette vittorie e due pareggi nelle ultime nove giornate, si trova all'ottavo posto in classifica. La formazione avversaria, l’Albacete, si prepara a sfidare la squadra che ha mostrato un buon rendimento nelle ultime settimane. Le formazioni e le quote sono disponibili per chi vuole scommettere o seguire da vicino l'incontro.

Con sette vittorie e due pareggi nelle ultime nove giornate l’Eibar è arrivato all’ottavo posto in classifica, a soli due punti dai playoff, mentre l’Albacete domenica è tornato a vincere contro il Granada dopo quattro giornate di digiuno che se da un lato non gli hanno creato problemi verso il basso (+12), lo hanno lasciato. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici.🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Albacete-Eibar (venerdì 24 aprile 2026 ore 20:30): formazioni, quote, pronostici

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