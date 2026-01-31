Modello Museo Tessuto Con Alaïa e Balenciaga numeri già da record E preziose sinergie

Il Museo Tessuto si riempie di visitatori che arrivano già con la passione per Balenciaga. Molti di loro, però, escono sorprendenti anche dal talento meno noto di Alaïa. Numeri da record e sinergie preziose attirano sempre più persone. La mostra sta facendo parlare di sé, portando l’arte del tessuto in prima linea.

Entrano sapendo più del genio di Balenciaga ed escono felicemente colpiti anche dal talento di Alaïa, meno conosciuto. Spesso fa questo effetto a chi l'ha visitata, la mostra Alaïa e Balenciaga. Scultori della forma, curata da Olivier Saillard, al Museo del Tessuto. E sono già cifre a tre zeri per un primo bilancio di affluenza del pubblico affascinato dal racconto senza tempo di due figure chiave della moda francese, messe in dialogo attraverso 50 creazioni, in un viaggio scandito da pennellate di nero, il colore protagonista sinonimo di eleganza e stile, accanto a bozzetti, documenti d'archivio, video e materiali inediti.

