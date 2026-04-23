Al via la nuova edizione di Osio Sotto Il romanzo della storia

È iniziata la seconda stagione di “Osio Sotto. Il romanzo della storia” al museo Ruralia di Osio Sotto, che si trova in via Torquato Tasso, 2. Dopo due anni dall’apertura, il museo ha raggiunto una piena operatività e presenta nuove esposizioni e iniziative legate alla storia locale. La rassegna si rivolge ai visitatori interessati a scoprire aspetti della tradizione e del passato della zona.

Giunto ad una piena maturità operativa, a due anni dall’apertura, il museo Ruralia di Osio Sotto (in via Torquato Tasso, 2) propone la seconda stagione di “Osio Sotto. Il romanzo della storia”. Una serie di incontri serali dedicati ad un coinvolgente racconto della storia locale con uno sguardo aperto al territorio per innescare un dialogo attraverso le epoche del ‘900 che caratterizzano la raccolta museale. Due i principali incontri dedicati alla storia locale: il primo sarà già mercoledì 29 aprile, con la riproposta del volume “Osio Sotto. Un ponte con la storia – 40 Anni dopo” – che dà il titolo alla serata – edito nel 1986 dal Comune di...🔗 Leggi su Bergamonews.it Notizie correlate Con il suo ultimo romanzo, Tullio Avoledo inaugura la nuova edizione di "Incontri in M9"Tornano nel cuore di Mestre gli appuntamenti settimanali di “Incontri in M9”, in collaborazione con Annalisa Bruni e l’associazione Voci di Carta. Leggi anche: Ivano Pontoglio, chi è l’allenatore della scuola calcio di Osio Sotto che ha salvato il bambino dal rapimento Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Al via la nuova edizione di Osio Sotto. Il romanzo della storia; La rivoluzione mobile nella tratta tra Bergamo, Dalmine e Verdellino; Eventi segnalati dai Comuni. Al via la nuova edizione di Osio Sotto. Il romanzo della storiaGiunto ad una piena maturità operativa, a due anni dall’apertura, il museo Ruralia di Osio Sotto (in via Torquato Tasso, 2) propone la seconda stagione di Osio Sotto. Il romanzo della storia. Una ... bergamonews.it NO PLANET B DAY 26 aprile 2026 Dalle 10:00 alle 18:00 Piazza Papa Giovanni XXIII, Osio Sotto Una giornata dedicata alla sostenibilità, al riuso e alla comunità Cosa troverai: Area baratto: porta ciò che non usi più e trova nuovi tesori Ci - facebook.com facebook