Al via la nuova edizione di Osio Sotto Il romanzo della storia

Da bergamonews.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È iniziata la seconda stagione di “Osio Sotto. Il romanzo della storia” al museo Ruralia di Osio Sotto, che si trova in via Torquato Tasso, 2. Dopo due anni dall’apertura, il museo ha raggiunto una piena operatività e presenta nuove esposizioni e iniziative legate alla storia locale. La rassegna si rivolge ai visitatori interessati a scoprire aspetti della tradizione e del passato della zona.

Giunto ad una piena maturità operativa, a due anni dall’apertura, il museo Ruralia di Osio Sotto (in via Torquato Tasso, 2) propone la seconda stagione di “Osio Sotto. Il romanzo della storia”. Una serie di incontri serali dedicati ad un coinvolgente racconto della storia locale con uno sguardo aperto al territorio per innescare un dialogo attraverso le epoche del ‘900 che caratterizzano la raccolta museale. Due i principali incontri dedicati alla storia locale: il primo sarà già mercoledì 29 aprile, con la riproposta del volume “Osio Sotto. Un ponte con la storia – 40 Anni dopo” – che dà il titolo alla serata – edito nel 1986 dal Comune di...🔗 Leggi su Bergamonews.it

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