Riqualificazione dell' area dei moduli del sisma a Mirandola bonifica ormai ultimata

A Mirandola, la bonifica dell’area dei moduli del sisma sta per finire. Le operazioni di sistemazione dell’ex PMAR di via Mazzone sono ormai quasi complete. Questa zona, che aveva ospitato gli alloggi temporanei dopo il terremoto del 2012, sta finalmente tornando a essere un’area sicura e riqualificata. I lavori di bonifica sono stati portati avanti senza sosta, e ora si aspetta solo il via libera finale.

Procedono verso la conclusione le operazioni di bonifica dell'area ex PMAR di via Mazzone, dove erano stati realizzati gli alloggi temporanei per far fronte all'emergenza abitativa causata dal sisma del 2012. L'intervento consentirà di restituire nuove funzioni a una vasta area alle porte del.

