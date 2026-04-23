Negli ultimi tempi si parla sempre più di come l’intelligenza artificiale stia entrando nel mondo della sessualità. Alcune persone intrattengono rapporti con chatbot senza condividere questa scelta con altri, mentre altri consumano contenuti pornografici creati dalla tecnologia, perdendo il contatto con ciò che li stimola realmente. Questi sviluppi sollevano domande sulle nuove forme di intimità e sui cambiamenti nelle abitudini legate al desiderio.

C’è chi ha una relazione con un chatbot e non ha il coraggio di dirlo a nessuno. Chi guarda pornografia generata dall’intelligenza artificiale e ha smesso di capire cosa lo eccita davvero. Chi non è più interessato alle persone reali perché troppo distanti da quelle artificiali. Benvenute nello studio di una consulente sessuologa nel 2026: un posto in cui si parla di tutto e in cui ultimamente si parla sempre di più di AI. Non come fantascienza, ma come vita quotidiana. L’intelligenza artificiale è già entrata nelle nostre conversazioni, nelle nostre emozioni e anche nella nostra sessualità. Chat erotiche sempre disponibili, partner virtuali costruiti su misura, sex toys intelligenti, esperienze immersive in realtà virtuale: non stiamo più parlando di strumenti.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - AI e sessualità, cosa succede quando la tecnologia entra nel letto

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