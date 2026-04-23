Agghio del 1988 | il dolore e la verità per i due carabinieri caduti

A Sant’Andrea si è svolta una cerimonia in memoria dei due carabinieri uccisi in un agguato nel 1988. La commemorazione ha visto la presenza di familiari, rappresentanti delle forze dell’ordine e cittadini, che si sono riuniti per ricordare i due militari. L’evento ha incluso un momento di raccoglimento e alcune parole di saluto dedicate alle vittime. La data segna un anniversario importante nel ricordo di quanto accaduto.

? Cosa sapere Commemorazione a Sant’Andrea per i carabinieri Erriu e Stasi uccisi nell'agguato del 1988.. Le autorità e i familiari riaffermano la natura premeditata dell'attacco avvenuto 38 anni fa.. La chiesa di Sant’Andrea ha ospitato la celebrazione in suffragio per Umberto Erriu e Cataldo Stasi, mentre il sindaco Mauro Grazia ha ricordato come i due carabinieri furono vittime di una trappola mortale 38 anni dopo l’assassinio della Uno Bianca. Il clima che ha avvolto le vie del borgo questo giovedì è stato segnato da un dolore profondo e da un forte senso di comunità. La commemorazione per il 20 aprile, data dell’aggressione terroristica avvenuta nel 1988, ha portato ai luoghi della memoria non solo i familiari dei caduti, ma un intero apparato istituzionale che si è unito in un abbraccio collettivo.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Agghio del 1988: il dolore e la verità per i due carabinieri caduti Notizie correlate Leggi anche: “Sofia viveva per il basket”: il dolore del padre e la richiesta di verità dopo la tragedia Kharg, il tallone d’Achille dell’Iran: l’isola del petrolio può decidere le sorti del conflitto. Trump la vuole dal 1988«Un solo proiettile sparato contro uno dei nostri uomini o delle nostre navi, e farei a pezzi — I’d do a number on — l’isola di Kharg.