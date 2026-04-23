Affitti rivoluzione per il patrimonio della Chiesa modenese | Non solo case ma veri progetti di vita

Un nuovo approccio agli affitti sta coinvolgendo il patrimonio immobiliare della Chiesa nella provincia di Modena, andando oltre la semplice locazione di immobili per offrire progetti di vita ai residenti. Il percorso è caratterizzato da tappe complesse e momenti di difficoltà, ma si svolge in modo discreto e senza clamore. La questione riguarda sia le abitazioni che altri immobili, con un’attenzione crescente alle esigenze sociali e alle modalità di gestione del patrimonio ecclesiastico.