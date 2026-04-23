Affitti rivoluzione per il patrimonio della Chiesa modenese | Non solo case ma veri progetti di vita
Un nuovo approccio agli affitti sta coinvolgendo il patrimonio immobiliare della Chiesa nella provincia di Modena, andando oltre la semplice locazione di immobili per offrire progetti di vita ai residenti. Il percorso è caratterizzato da tappe complesse e momenti di difficoltà, ma si svolge in modo discreto e senza clamore. La questione riguarda sia le abitazioni che altri immobili, con un’attenzione crescente alle esigenze sociali e alle modalità di gestione del patrimonio ecclesiastico.
Un percorso complesso, a tratti accidentato, silenzioso ma ugualmente rilevante da un punto di vista sociale. E' quello intrapreso negli ultimi due anni dalla Fondazione Ludovico Antonio Muratori, l’ente che ha riunito tutte le antiche "opere pie" facenti riferimento all'Arcidiocesi di.🔗 Leggi su Modenatoday.it
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