Aeroporti senza carburante Di Palma Enac | Situazione di pre allerta ma nessun problema fino a fine maggio

Negli aeroporti italiani si registra attualmente una situazione di pre allerta riguardo alla disponibilità di carburante. Secondo un rappresentante dell'Enac, non ci sono problemi immediati e la situazione dovrebbe rimanere stabile almeno fino alla fine di maggio. Gli operatori del settore confermano che, al momento, non si prevedono criticità che possano influire sui voli o sulle operazioni aeroportuali.

"Abbiamo una situazione di pre allerta, però, come anche gli operatori aerei dicono e riconoscono, fino a fine maggio non ci sono particolari problemi". A Rimini per partecipare alla presentazione del progetto di sviluppo dell'aeroporto Fellini, il presidente di Enac Pierluigi Di Palma spiega.🔗 Leggi su Riminitoday.it

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