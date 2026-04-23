Adamant niente calcoli | vinciamo e basta Renzi | Tutte le energie solo su Quarrata

In un intervento pubblico, un rappresentante politico ha dichiarato che l’obiettivo principale è vincere la competizione in corso, senza considerare altri calcoli. Ha aggiunto che tutte le risorse saranno concentrate esclusivamente sulla sfida contro Quarrata, lasciando da parte temporaneamente le altre iniziative. La comunicazione si concentra sull’impegno diretto e totale verso questa singola partita, rimandando eventuali considerazioni su altri risultati a un momento successivo.

"Le nostre energie devono essere indirizzate esclusivamente sulla gara con Quarrata, poi guarderemo ai risultati delle altre". Dall’alto della sua esperienza, Andrea Renzi sa bene che il momento è delicato in casa Adamant e che la prima cosa da non fare è quella di fare calcoli, bensì di pensare al campo e alla partita fondamentale di domenica alla Bondi Arena contro Quarrata. I biancazzurri hanno bisogno di vincere innanzitutto per guadagnarsi il fattore campo negli ipotetici playout, e poi sperare nelle sconfitte di Ravenna e Fabriano per centrare addirittura la salvezza diretta. "Tutte le nostre energie mentali e fisiche devono essere...🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - "Adamant, niente calcoli: vinciamo e basta". Renzi: "Tutte le energie solo su Quarrata" Notizie correlate “Basta, finisce qui”. Belen Rodriguez, retroscena svelato: su tutte le furieBelén Rodriguez sarebbe stata protagonista di un momento di forte tensione nel corso di un’intervista pensata per promuovere il suo ritorno in... John McEnroe su tutte le furie con un tifoso: "Adesso basta, va******lo!"Momenti di tensione in aeroporto dopo gli Australian Open: John McEnroe perde la calma davanti alla richiesta insistente di un tifoso per una foto e...