Le intense piogge hanno causato danni allo svincolo dell'autostrada A29 a Castellammare del Golfo, portando alla sua chiusura temporanea. Per consentire le operazioni di messa in sicurezza, il traffico verso Trapani e Palermo viene deviato sugli svincoli di Alcamo Est e Ovest. La situazione ha provocato disagi alla circolazione e si attendono interventi di riparazione.

? Cosa sapere Anas chiude rami svincolo A29 a Castellammare del Golfo per danni da piogge intense.. Traffico verso Trapani e Palermo deviato sugli svincoli di Alcamo Est e Ovest.. L’Anas ha disposto la chiusura parziale di alcuni rami dello svincolo A29 a Castellammare del Golfo, bloccando l’uscita proviene da Trapani e l’immissione verso Palermo dopo il deterioramento del manto stradale causato dalle piogge intense delle scorse settimane. Il sovrappasso autostradale è stato colpito da un repentino ammaloramento del piano viabile, una ferita nel tessuto infrastrutturale locale provocata dai fenomeni meteorologici che hanno interessato il territorio nelle ultime settimane.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - A29 bloccata a Castellammare: piogge distruggono lo svincolo

Notizie correlate

Basilicata: piogge e grandine distruggono frutteti e digheLe piogge continue e le intense grandinate hanno scatenato un’emergenza agricola in Basilicata, colpendo duramente i frutteti e le infrastrutture...

Abruzzo, allarme nei vigneti: piogge estreme distruggono il 60% dei vitigniLe piogge estreme che hanno colpito l’Abruzzo tra la fine di gennaio e l’inizio di aprile mettono a dura prova la viticoltura regionale, con danni...