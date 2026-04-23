A Sottocosta 2026 protagonista anche la vela con la Fiv Abruzzo e Molise FOTO

Durante la 12esima edizione di Sottocosta, evento dedicato alla nautica e all’economia del mare, si svolgeranno due appuntamenti principali organizzati dalla Federazione Italiana Vela. Venerdì si terrà la cerimonia di premiazione delle Stelle della Vela e si disputerà il Campionato Primaverile d’Altura. La manifestazione vedrà anche la partecipazione della Fiv Abruzzo e Molise, con un focus particolare sulla vela.

La cerimonia di premiazione delle Stelle della Vela e il Campionato Primaverile d’Altura sono i due eventi di punta della Federazione Italiana Vela (Fiv) all’interno della 12esima edizione di Sottocosta, evento annuale di riferimento della nautica e dell’economia del mare, che si svolgerà venerdì.🔗 Leggi su Ilpescara.it

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