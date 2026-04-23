A fuoco i campi intorno via Campana in arrivo canadair da Ciampino

Questo pomeriggio un incendio di grandi dimensioni ha coinvolto i campi nei pressi di via Campana, a Pozzuoli. Le fiamme si sono propagate rapidamente e sul posto sono intervenuti diversi canadair provenienti da Ciampino per cercare di contenere il rogo. Le autorità stanno ancora lavorando per circoscrivere l'incendio e valutare eventuali danni.

E' un incendio di vaste proporzioni quello divampato questo pomeriggio nei pressi di via campana, a Pozzuoli. In pochissimo tempo, complice il vento secco, le fiamme hanno divorato diversi ettari di vegetazione, minacciando case e locali. Sul posto sono subito giunte le squadre dei caschi rossi.🔗 Leggi su Napolitoday.it Notizie correlate Leggi anche: L'incendio a Casatenovo e la notte di fuoco in Lombardia: droni e Canadair in volo per salvare i boschi