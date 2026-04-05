L' incendio a Casatenovo e la notte di fuoco in Lombardia | droni e Canadair in volo per salvare i boschi

Nella serata di domenica 5 aprile, un incendio boschivo si è sviluppato nella frazione di Rogoredo, nel comune di Casatenovo, lungo via Madonnina, in provincia di Lecco. La Lombardia sta affrontando un’ondata di caldo e siccità che ha favorito la propagazione delle fiamme. Sul posto sono intervenuti droni e Canadair per cercare di contenere il rogo e proteggere i boschi della zona.

Le fiamme in via Madonnina spente in poche ore. Mentre la provincia di Lecco tira il fiato, la Lombardia affronta una notte di emergenza con droni in volo e un rogo ancora attivo sul lago Maggiore La Lombardia brucia sotto la cappa secca di un aprile molto caldo. Nella serata di domenica 5 aprile il fuoco ha raggiunto anche la provincia di Lecco: un incendio boschivo è divampato nella frazione di Rogoredo, nel comune di Casatenovo, lungo via Madonnina. Grazie al pronto intervento delle squadre di terra, alle ore 19 le fiamme erano già state domate. Sebbene a Casatenovo la situazione sia sotto controllo, l'emergenza che sta colpendo l'intero territorio regionale. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Maxi incendio devasta i boschi di Laveno: in azione anche un canadairLaveno Mombello (Varese), 5 aprile 2026 – Da ieri, sabato 4 aprile, le squadre dei vigili del fuoco sono impegnate nel territorio di Laveno Mombello...

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Cosa ci aspetta la prossima settimana • lunedì 6 aprile Spazio Famiglie 0-3 sarà CHIUSO per Pasquetta • martedì 7 aprile dalle 10:00 alle 12:00 sono previste “Attività libere” alla Colombina di Casatenovo (bimbi 0-3 anni) • mercoledì 8 aprile dalle 16:00 facebook