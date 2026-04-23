80 anni di Vespa Le origini di un' idea nata sotto le bombe

Questa serie ripercorre gli ottant'anni della Vespa, partendo dalle sue origini in un periodo segnato dalla guerra e dalla ricostruzione del dopoguerra. Un percorso che narra come un'idea nata in circostanze difficili sia diventata simbolo dell'industria italiana e di uno stile di vita. Attraverso vari episodi, viene illustrato il percorso di un veicolo che ha segnato la storia del nostro paese.

Un viaggio a puntate attraverso gli 80 anni della Vespa, tra guerra, ricostruzione e mito industriale italiano. Il 23 aprile 1946 la Piaggio depositava il brevetto del modello. L’idea nasceva nel 1944, durante lo sfollamento degli stabilimenti a Biella, quando l’ingegnere Renzo Spolti realizzò il prototipo «Paperino», ispirandosi agli scooter dei parà americani. Sarà poi Corradino D’Ascanio a rielaborarne il progetto, fino a definirne la forma definitiva dello scooter più famoso del mondo. Lo stabilimento Piaggio di Pontedera (Pisa) era diventato un obiettivo strategico per i bombardieri anglo-americani, perché lì era cominciata la produzione dell’unico bombardiere quadrimotore italiano, il P-108.🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - 80 anni di «Vespa». Le origini di un'idea nata sotto le bombe Notizie correlate Libano, Pasqua sotto le bombe israeliane. Le chiese accolgono i rifugiati di ogni religione: “Non fuggiremo”La messa del Venerdì Santo nella chiesa di Saint Al Najat di Hadath, periferia sud di Beirut, comincia alle 18. Elena muore sotto le bombe, a 11 anni vittima della guerra: il dolore del padre Il conflitto tra Iran, Stati Uniti e Israele continua ad allargarsi e a produrre conseguenze sempre più drammatiche anche oltre i confini diretti del... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Gli 80 anni di Vespa al Villaggio Piaggio; Vespa compie 80 anni, la storia dell’icona italiana firmata Piaggio; 80 anni di Vespa: ecco il modello che celebra l'anniversario | Dueruote; Pontedera festeggia gli 80 anni della Vespa fra arte e raduno nazionale. Vespa compie 80 anni, 10 modelli iconici che hanno fatto la storiaVero e proprio fenomeno di mobilità e culturale, la Vespa spegne 80 candeline dopo aver venduto quasi 20 milioni di esemplari in cinque continenti. Geniale invenzione tutta italiana, grazie al ... tg24.sky.it Vespa compie 80 anni. Molto più di uno scooter, un’icona di stile globaleDal 25 al 28 giugno, il marchio presenterà a Roma il nuovo modello Vespa 80th e la collezione 80TH ANNIVERSARY. L’estetica e l’identità Vespa tradotte in moda ... iodonna.it 80 ANNI FA, IL 23 APRILE 1946, LA PIAGGIO DEPOSITAVA IL BREVETTO DELLA VESPA Diciannove milioni di esemplari sparsi nei cinque continenti, per Vespa che festeggia i suoi primi settantotto anni. E' stato ed è ancora un vero e proprio succ - facebook.com facebook 80 anni fa la Vespa veniva brevettata a Firenze x.com