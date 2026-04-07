Libano Pasqua sotto le bombe israeliane Le chiese accolgono i rifugiati di ogni religione | Non fuggiremo

Durante la Pasqua, nella periferia sud di Beirut, si è tenuta la messa del Venerdì Santo nella chiesa di Saint Al Najat. In un’atmosfera tesa, le chiese locali hanno accolto rifugiati di diverse religioni, mentre nei giorni scorsi si sono registrati attacchi aerei israeliani nel territorio libanese. Nonostante le tensioni, le comunità religiose hanno deciso di restare e partecipare alle celebrazioni, ribadendo la volontà di non fuggire.

La messa del Venerdì Santo nella chiesa di Saint Al Najat di Hadath, periferia sud di Beirut, comincia alle 18. L’ultimo di una serie di ordini di evacuazione forzata annunciati da Israele che riguarda anche quest’area risale alla mattina. Alle 17.40 un’esplosione fa tremare i vetri della casa della famiglia Haddad dove i genitori e le due figlie sono seduti a conversare prima di andare in chiesa. “È più giù”, dice Raghida Haddad indicando con la mano la discesa che conduce alla chiesa e oltre, verso il cuore della periferia sud della città. Durante la celebrazione almeno altri tre bombardamenti colpiscono alcune zone della periferia sud di Beirut. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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