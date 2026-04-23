4Manager e Gruppo Il Sole 24 ORE | al via la partnership per la promozione della cultura d’impresa
Un nuovo progetto vede coinvolti manager e il gruppo editoriale di un noto quotidiano economico per promuovere la cultura d’impresa. Sono previsti approfondimenti, contenuti multimediali e eventi itineranti nelle diverse regioni italiane per diffondere conoscenze e buone pratiche legate al mondo aziendale. L’iniziativa mira a sensibilizzare il pubblico sui valori e le tematiche legate alla cultura imprenditoriale attraverso diverse piattaforme e incontri sul territorio.
Approfondimenti, contenuti multimediali e roadshow sui territori per raccontare la Cultura d’Impresa 2026.🔗 Leggi su Ilsole24ore.com
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