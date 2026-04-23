350 animali abbandonati al giorno | rischi e sanzioni fino a 10.000€

In Italia, ogni giorno vengono abbandonati circa 350 animali, tra cani, gatti e conigli. La legge prevede sanzioni che possono arrivare fino a 10.000 euro per chi commette il reato di abbandono. L’articolo 727 del Codice Penale disciplina questa fattispecie e stabilisce le conseguenze legali per chi lascia gli animali senza cure o tutela. La questione riguarda sia il rispetto delle norme, sia il trattamento degli animali abbandonati.

? Cosa sapere In Italia vengono abbandonati circa 350 animali al giorno tra cani, gatti e conigli.. L'articolo 727 del Codice Penale prevede sanzioni fino a 10.000 euro per il maltrattamento.. Ogni giorno, in Italia, circa 350 animali vengono lasciati al proprio destino, una piaga che vede coinvolti soprattutto cani, gatti e conigli, spesso ritrovati lungo le strade di grande scorrimento. Il fenomeno dell’abbandono rappresenta una ferita aperta nel tessuto sociale del Paese, una crisi che non colpisce solo la fauna urbana ma mette a dura prova la tenuta dei rifugi e delle associazioni impegnate nella tutela degli animali. Dietro ogni numero...🔗 Leggi su Ameve.eu

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