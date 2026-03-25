Perugia il consiglio comunale ricorda le vittime innocenti delle mafie

Il consiglio comunale di Perugia ha partecipato a una cerimonia in occasione della Giornata della memoria e dell’impegno dedicata alle vittime innocenti delle mafie. La celebrazione si è svolta con la collaborazione dell'associazione Libera, che da anni promuove iniziative di sensibilizzazione e memoria sul tema. La giornata ha visto la presenza di rappresentanti istituzionali e cittadini.

In occasione della Giornata della memoria e dell'impegno si è svolta in aula una celebrazione alla presenza dell'associazione Libera In occasione della Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie il consiglio comunale di Perugia ha voluto celebrare l'importante ricorrenza insieme all'associazione Libera. "Le istituzioni ci sono e sono vicine alle associazioni che promuovono la legalità e il contrasto alle mafie. Non può mancare il nostro supporto quando si tratta di tenere viva la memoria di tutti coloro che hanno sacrificato la vita credendo fortemente nei valori della legalità e della libertà. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Perugia, il consiglio comunale ricorda le vittime innocenti delle mafie Articoli correlati Perugia, il consiglio comunale ricorda le vittime innmocenti delle mafieIn occasione della Giornata della memoria e dell'impegno si è svolta in aula una celebrazione alla presenza dell'associazione Libera In occasione... Leggi anche: A Valenzano “Versacci contro le mafie”: poesia e memoria in vista della giornata dell’impegno e del ricordo delle vittime innocenti delle mafie Una selezione di notizie su Perugia il consiglio comunale ricorda... Temi più discussi: QT 6 Trasferimento delle risorse di cui alla Deliberazione della Giunta regionale n. 485 del 28 maggio 2025 e sospensione delle attività del Centro per la Famiglia di Via Diaz | Assemblea legislativa; Da Perugia arriva l’ordine dei vertici: il sindaco Fiorucci deve andare avanti. Gubbio Civica non le manda a dire; In Provincia - Via libera del Consiglio alle variazioni di bilancio; Doppio mandato alla Giunta per riqualificare il parcheggio Fs di Ponte S, Giovanni e cantiere su Raccordo. Perugia, il Comune torna a chiedere la deroga per intitolare il Santa Giuliana a Castagnerdi Daniele Bovi Il Comune di Perugia torna a chiedere alla Prefettura il via libera per intitolare lo stadio Santa Giuliana a Ilario Castagner, il mister del «Perugia dei miracoli» entrato nella legge ... umbria24.it Scontri a Torino, il Consiglio comunale di Perugia condanna le violenzeNel corso della seduta odierna del Consiglio comunale di Perugia, Fratelli d'Italia insieme alla consigliera Scoccia ha presentato tramite il capogruppo Riccardo Mencaglia un ordine del giorno urgente ... ansa.it A Perugia, Ahn Jung-Hwan era quasi invisibile. Maglia numero 8, poi la 10, la maglia dei trequartisti di genio, dei fantasisti, degli extraterrestri. Ma di extraterrestre, in Umbria, il coreano aveva ben poco. Cosmi lo guardava con diffidenza, lo usava col contagoc - facebook.com facebook #RassegnaStampa #Umbria #25marzo Raffaello a #NY #CittàdiCastello incanta gli USA Stadio-Clinica Tar boccia il progetto a Terni Allarme CNA su caro gasolio Sir Perugia impresa alle Canarie #Perugia #Terni #News Tutte le info su @umbri x.com