Il 23 aprile, la città di Manfredonia celebra il suo 770º anniversario. La data ricorda l'inizio della sua fondazione, con un passo di Matteo Spinelli che narra come, nel mese di aprile, il re Manfredo iniziò a pianificare le mura e le strade della nuova insediamento. La ricorrenza segna un traguardo storico importante per la comunità locale.

“Lo mese d’Abrile lo iurno de Santo Giorgio, re Manfredo fuie mperzona à desegnare lo pedamiento de le mura et a squadrare le strate de Manfredonia.” Così scriveva Matteo Spinelli, raccontando la nascita della città che porta il nome di chi la volle fortemente. Su questa costa, tra il mare e la piana, Re Manfredi immaginò un luogo nuovo dopo la ferita di Siponto. Fece tracciare strade, innalzare mura, richiamò maestranze e saperi, volle dare forma a una comunità capace di guardare avanti. Secoli attraversati da tempeste e stagioni luminose, da partenze e ritorni, da entusiasmi e delusioni. Dopo 770 anni, Manfredonia non smette di rinascere. Ed è questa la sua più grande bellezza.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - 23 aprile, Manfredonia compie 770 anni

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