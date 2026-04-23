23 04 – L’Ue presenta le prime misure contro il caro-energia – Si lancia dal balcone e muore con i suoi bimbi – Il ritorno di Camila Giorgi

L’Unione Europea ha annunciato le prime misure per affrontare l’aumento dei costi energetici, includendo aiuti di Stato, voucher e una riduzione delle accise sull’elettricità. Nel frattempo, in un episodio tragico, una persona si è lanciata dal balcone con i suoi bambini, perdendo la vita. Nel mondo dello sport, una tennista ha fatto ritorno in campo dopo un periodo di assenza.

Home > Podcast > 2304 – L’Ue presenta le prime misure contro il caro-energia – Si lancia dal balcone e muore con i suoi bimbi – Il ritorno di Camila Giorgi L’Ue presenta le prime misure contro il caro-energia: aiuti di Stato, voucher e riduzione delle accise sull’elettricità. In arrivo un osservatorio sui carburanti, anche sui jet fuel. Donna di 46 anni si lancia dal balcone e muore insieme a due suoi bimbi. Grave la terza figlia. Per la Procura la donna in passato aveva manifestato disagi psichiatrici. Tennis, Camila Giorgi a due anni dal ritiro annuncia il suo ritorno nel circuito professionistico: “Rientro nel 2027, un po’ mi manca la competizione”.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - 23/04 – L’Ue presenta le prime misure contro il caro-energia – Si lancia dal balcone e muore con i suoi bimbi – Il ritorno di Camila Giorgi Notizie correlate La Commissione Ue verso le misure contro il caro energia il 22 aprileLa Commissione europea prevede di adottare il prossimo 22 aprile una comunicazione sull'energia con le prime risposte alla crisi in Medio Oriente.